100 NÄGU Kaisa Kuslapuu: värvikas kahupea murrab suurele püünele

Ürgandekas ja isikupärane muusik Kaisa Kuslapuu (29) jääb hetkega meelde: kui see värvikas kahupea mehaanilisel (!) tõukerattal mööda Emajõe Ateenat ringi kihutab, tõuseb huultele mõni kontrastne värsirida: «Nikolai, lõuend lai on aga käsi lühike. Tahad mind maalida, kuid mina elan Külitses...» või siis «aga oleks paha poiss on ja alles hommikul läeb elron...».