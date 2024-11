NATO ja Aasia riigid sarjasid Põhja-Korea vägede paigutamist Venemaale

NATO liitlased rõhutasid, et Venemaa ja Põhja-Korea vahelise sõjalise koostöö tihendamine on mitme ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni, mille hulgas 2270 (2016), 1718 (2006) ja 1874 (2009) rikkumine.

«See on eriti jõhker, kui arvesta Venemaa staatust ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena. Kutsume Venemaad üles naasma nende resolutsioonide täitmise juurde ja täitma oma rahvusvahelisi kohustusi,» seisis dokumendis.

Samuti on raporti kohaselt vastuvõetamatu Venemaa 26. septembri avaldus, et Põhja-Korea denukleariseerimine on läbirääkimistelaualt maas.