100 NÄGU Mart Kuldkepp: ajaloolane, kelle uurimustes on iga inimene oluline

Kuldkepp kirjeldab toimunut muidugi sedavõrd, kuivõrd selle kohta on arhiividest leida. Kui ka paljud raamatukangelased ei ole lõpuks võitjate rivis, on nad oma rollides ära toodud ja kirjeldatud. Aja lugu on omamoodi malepartii, kus ka laualt kadunud vigurid on need, kes lõpuks lubavad vastata selgemalt küsimustele «miks» ja «kuidas». Nüüdismaailmas on see möödapääsmatu, mitte pelgalt oluline. Seetõttu on ka Mart Kuldkepi tööd väga olulised.