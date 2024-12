100 NÄGU Gary Urb ja Einar Karu: süsihappegaas rändab taastuvvooluga akudesse

Aset leidvas energiapöördes vajab iga elektriauto akudesse sadakond kilogrammi grafiiti. Täna pärineb see enamjaolt Hiinast. Grafiidisõltumatuse saavutamine on ülesanne, mille lahendus on nende kahe asutatud UP Catalystil olemas. Ettevõtte köielkõnnis on vaja osavust ja õnne, mida neile ka soovime.