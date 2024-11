Eurocontrol: Euroopa lennundus liigub kaose poole

Trip.ee vahendab raportit, millest selgub, et sel suvel kasvas lendude hulk Euroopas 4,8 protsenti, jäädes siiski alla 2019. aasta tasemele. Samas jaotus kasv küllalt ebaühtlaselt, mõnes lennujuhtimiskeskuses kasvas koormus aastaga üle 20 protsendi. Ühest küljest on selle taga traditsiooniliselt suur suvine nõudlus Lõuna-Euroopa puhkusesihtkohtade järele, teisalt on pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse muutunud lennumarsruudid. Kõige rohkem tööd tuli juurde Tbilisis, Tiranas ja Roomas. Ka kolmes Balti riigis oli lennuliikluse kasv 10 ja 20 protsendi vahel.

2024. aasta kolme suvekuu jooksul saabus Euroopas õigeaegselt ainult 65 protsenti lendudest, see tähendab et mitte hiljem kui 15 minutit võrreldes graafikujärgse saabumisega. 2023. aastal oli sama näitaja 66 protsenti, kuid 2019 aastal ligi 73 protsenti. Sel suvel väljus õigeaegselt ainult 57 protsenti lendudest. Eelmisel aastal oli see 59 protsenti ja 2019. aasta 66 protsenti.

Lendude hilinemisel on erinevaid põhjuseid, kuid kõige murettekitavam on see, et aina rohkem hilinemisi tuleneb probleemidest lennujuhtimiskeskustes – see näitaja kasvas võrreldes 2023. aasta suvega 52 protsenti. Põhiline mure on lennujuhtimisekeskuste alamehitatus. Kui midagi kiirelt ette ei võeta, ootavad meid järgmisel suvel ees veel suuremad probleemid.

Oma osa lendude hilinemisel on ka ilmal. Halvast ilmast tingitud lendude hilinemine kasvas sel suvel 41 protsenti. Siia alla liigituvad näiteks metsatulekahjud Kreekas ja Türgis ning äikesetormid ja üleujutused mitmes Euroopa piirkonnas. Sellisel puhul otsivad lennujuhtimiskeskused alternatiivseid marsruute, kuid nagu juba märgitud, jagub neil probleeme ilma ilmatagi. Igal juhul pole ette näha, et ekstreemset ilma oleks tulevikus vähem.

Kui vaadata lennufirmasid, siis 30 suuremast lennufirmast 12 lennufirmal õigeaegne saabumine sel suvel paranes ja 18 lennufirmal langes. Kõige rohkem paranes lendude punktuaaalsus SASil, Aer Lingusel ja Turkish Airlinesil. Kokkuvõttes olid Euroopa 30 suuremast lennufirmast kõige täpsemad Widerøe ja Air Nostrum. Kõige vähem täpsete lennufirmade hulgas on palju odavlennufirmasid. Kolm kõige halvemate näitajatega lennufirmat on Aegean, Pegasus ja SunExpress. Suure punktuaalsuse kukkumisega paistsid silma ka LOT ja Finnair.