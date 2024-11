KESKPÄEVATUND Hõbemägi: kõige hullem on kirjutada põhiseadusesse kodakondsuseta inimeste hääleõigus

Rääkides kodakonsuseta inimeste hääleõigusest sõnas Ainar Ruusaar, et tänane võimukoalitsioon on küll võimeline muutma põhiseadust, et võtta Venemaa ja Valgevene kodanikelt kohalikel valimistel valimisõigus, aga omaette probleem on kodakondsuseta inimesed. Ta lausus, et veider on kuulda mõnede poliitikute arvamust neile valimisõigus alles jätta.

Marek Strandberg märkis, et selle asemel, et teha keeruline kombinatsioon, tuleks põhiseadusesse kirja panna, et Eestis valivad Eesti kodanikud. «Valimisõigus ei ole ju inimõigus, keegi ei sure ära, kui ta valida ei saa.»

Ruussaar sõnas, et paraku suutsid sotsid siiski kodakondsuseta inimeste valimisõiguse läbi suruda. Ta märkis, et sõnumid peaksid olema suunatud siiski Eesti kodanikele, mitte Vene inimestele.

Strandberg lausus seepeale, et ilmselt keeravad sotsid veel paraja käki kokku, lootuses, et venemeelsed inimesed sügisel nende poolt hääletavad.

Priit Hõbemägi rääkis, et iga terve mõistusega inimene peaks aru saama, et Venemaa kallaletung Ukrainale muutis kõike ja nüüd tuleb ära teha see, mis kolmekümne aasta jooksul on tegemata jäänud. «Kodakondsuseta inimestega pole tegeldud, sest arvati, et see probleem laheneb iseenesest. Kõige hullem on kirjutada põhiseadusesse, et kodakondsuseta inimestel on hääleõigus.»

Ruussaare hinnangul on halli passiga inimestel olnud liiga mugav, mistõttu pole neil motivatsiooni taotleda kodakondsust.