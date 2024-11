Opositsioon küsib Ossinovskilt: miks te Tallinna jõuluturu enne aasta lõppu kinni panete?

Linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon pöördus linnapea Jevgeni Ossinovski poole arupärimisega seoses Raekoja platsil toimuva jõuluturu varajase sulgemisega. Volikogu liige Karine Oganesjan soovib pöördumisega linnapealt vastust, miks on otsustatud sulgeda jõuluturg juba 27. detsembril, kui ees on veel ootamas aastavahetuse pidustused.

Oganesjani sõnul on Tallinna jõuluturg juba pikki aastaid raeplatsil talviti paljusid rõõmustanud ning pakkunud silmailu nii kohalikele kui ka pealinna külalistele.

«Jõuluturu muinasjutuline atmosfäär on teinud sellest Tallinna visiitkaardi. Ühtlasi on meil olnud põhjust uhkust tunda, sest meie jõuluturg on valitud Euroopa parimaks, tuues siia jätkuvalt külalisi ka kaugemalt,» märkis Oganesjan. «Varasemalt on jõuluturg pakkunud elanikele ja külastajatele meeleolu ning tegevust ka pühadejärgselt, kui paljudel inimestel on vabad päevad ja koolivaheaeg.»

Oganesjani hinnangul on kummaline, et sotsiaaldemokraatide juhitud Tallinna linnavalitsus soovib jõuluturu tegevuse lõpetada kohe peale jõule, võttes nii võimaluse seda koolivaheajal külastada. Lisaks kohalikule vaatamisväärsusele, milleks meie jõuluturg kindlasti on, avaldab selle varajane sulgemine mõju ka Tallinna konkurentsivõimele turismisihtkohana. Oganesjan meenutas meerile, et varasematel aastatel on olnud pühademeeleolu loomulikuks lõpuks jaanuari algus.

«Tundub, et sotsiaaldemokraate ei huvita inimesed ega jõuluturu varasema lõpetamise mõju vanalinna ettevõtetele. Jõuluturg ja linna esinduskuusk on talvisel hooajal meelitanud Tallinna vanalinna nii kohalikke elanikke kui turiste, kes samal ajal külastavad ka vanalinna kauplusi, restorane ja teisi ettevõtteid. Linnavalitsus peaks siiski arvestama, et jõuluturg on oluline hooajaline majanduse edendaja ja tähtis osa linna pühadeaegsest turismimagnetist,» ütles Oganesjan ning lisas, et Tallinna linnavõimu ülesanne on seista linnaelanike ja siinsete ettevõtete huvide eest ning pakkuda inimestele pikal pühadeperioodil võimalust mõnusalt aega veeta.