100 NÄGU Acemoğlu, Johnson ja Robinson: riikide rikkuse põhjuste väljaselgitajad

Laureaadid tuvastasid oma uuringutega, et tänane riikide rikkus tuleneb asjaajamise ja administreerimise kommetest. Sellest, millised on ärilised harjumused ja valitsemise viisid. Need omakorda on vermitud ja vormitud koloniaalajastul: mida keerukamad olud valitsesid, seda karmimad olid kombed ja praktikad. Need on kasutusel tänaseni, ning mida diktaatorlikumad ja läbipaistmatumad juhtimispraktikad on minevikust päritud, seda vaesem on rahvas.