Politsei otsib Põhja-Tallinnas kadunud 63-aastast Jurit

Politseile teatati, et Juri lahkus oma kodust Põhja-Tallinnas Puhangu tänaval eile, kuid ei ole seni tagasi tulnud. Juri lähedased otsisid meest esiti ise ja kontrollisid ka haiglaid.

Täna teavitasid nad mehe kadumisest politseid ning politseinikud kontrollisid ümbruskonda ning asusid koguma infot mehe võimalike liikumissuundade osas. Mehe isikukirjeldus on edastatud kõikidele patrullidele.

Juri on ligi 180 cm pikk ja tal on täidlane kehaehitus. Mehel on hallid juuksed ja vuntsid. Jalas kannab ta teksapükse.