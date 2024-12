100 NÄGU Jüri Saarma: GScan liugleb müüonitel tulevikku

Sel aastal osales GScan omalaadsetel ehitusala iduettevõtete olümpiamängudel Pariisis. Just ehitiste sisse vaatamiseks ja sealt vigade leidmiseks on müüonid kuldaväärt lahenduseks. See tehnika pärjatigi seal kullaga. Vähem kokku kukkuvaid sildu ja lekkivaid tuumareaktoreid – see ongi parem homne.