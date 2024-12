100 NÄGU Péter Magyar: oht Orbánile kerkis tema enda tagataskust

Euroopa Parlamendi valimistel usaldas Magyari erakonda Tisza ligi kolmandik ungarlastest. Oktoobris Strasbourgi debatil ütles Magyar Orbánile otse näkku: «Peaminister, me mõlemad teame, et see on läbi.» Ja ulatas Orbánile käe, mille vastu võtmise eel viimane viivuks kõhkles.