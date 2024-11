Zelenskõi: Ukraina teeb liitlastega tööd uute kaitsepakettide kallal

«Me töötame koos oma partneritega Ühendriikidest uute kaitsepakettide kallal, mis tugevdavad meie õhutõrjesüsteemi. See on kriitilise tähtsusega, kuna läheme talvele seistes samal ajal silmitsi jätkuvate Venemaa rünnakutega,» sõnas Zelenskõi.

Riigipea rõhutas samas, et Ukraina vajab reaalset edasiminekut kaugmaavõimekuste vallas.

Zelenskõi tõi välja, et Ukraina partnerid tegid sel nädalal olulisi otsuseid.

«Prantsusmaa on teinud otsuse raketipaketi osas. Samuti jätkame koos Prantsusmaaga erakordselt väärtusliku väljaõppeprogrammi elluviimist meie sõjaväelastele. Täname teid selle eest!» ütles riigipea.

Lisaks tänas Zelenskõi Kanadat koostöö eest täiendavate õhutõrjesüsteemide NASAMS tarnimisel.

«Sel nädalal tegi Ühendkuningriik ka uue otsuse sanktsioonide kohta sõjategevuses osalenud Vene üksuste vastu – see on samuti väga oluline,» jätkas president.

«Valmistamisel on ka uus sõjaline pakett Leedust. Teeme koostööd ka selleks, et koguda vahendeid relvade hankimiseks ja tootmiseks Ukrainas. Ka Rootsi on võtnud endale uued kohustused nii tsiviil- kui ka sõjalises toetuses, eriti seoses meie merejulgeolekuga,» rääkis Zelenskõi.

Presidendi sõnul tuleb kõik Venemaa kaitsetööstust toetavad Venemaa ettevõtted ja eraisikud globaalselt isoleerida, et nõrgendada Venemaa suutlikkust ehtsast diplomaatiast kõrvale hiilida ja sõda veelgi õhutada.

«Kõik maailmas peavad rakendama sanktsioone, et õõnestada eelkõige Putini enesekindlust. See on täiesti realistlik,» hindas Zelenskõi.

«Tänan iga meie partnerit kogu maailmas, kõiki poliitilisi- ja kogukonnajuhte, kes on pühendunud tõelise diplomaatia õnnestumise tagamisele,» sõnas riigipea.

«Me mõistame väga selgelt, et ilma jõuta pole diplomaatial väljavaateid. Kuid ilma diplomaatiliste eesmärkide selge mõistmiseta ei tee relvad üksi oma tööd. Seetõttu peavad jõud ja diplomaatia töötama käsikäes. See on ainus viis rahu püsivaks kindlustamiseks, et vältida sedalaadi sõja kordumist ja see on täiesti võimalik,» ütles president.