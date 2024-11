Trump ja Scholz nõustusid töötama Euroopas rahu taastamise nimel

Scholz ütles pühapäeval, et on valmis taotlema veel sel aastal usaldushääletust, et sillutada teed erakorralisteks valimisteks. Kantsler, kelle koalitsioon kolmapäeval kokku kukkus, ütles teleintervjuus, et tema jaoks pole probleem taotleda enne jõule parlamendihääletust, kui suuremad parteid sellega nõustuvad.