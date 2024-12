100 NÄGU Eesti vabatahtlikud sõdurid Ukrainas: vabaduse hind on ränk

Kui Lõman ja Bahmut on saanud enam-vähem tuttavaks – eriti Bahmut, mille kaitsmisel peetud veriste lahingute tõttu hoiti sealsetel arengutel üksvahe järjepidevalt silma peal –, siis Raihorodok ilmselt mitte nii väga. Jaanipäeva eelsest ajast tänavu suvel jäädvustub aga selle küla nimi mällu üksnes seetõttu, et seal lähedal hukkus Martin Jääger.

Eestlased ei võitle Ukrainas isikliku heaolu nimel, sest selleks on teenistus liiga väike ja risk suur. Tegelikkuses kulub nende sõduripalk paljuski sõdimiseks vajamineva varustuse soetamiseks. Mängu pannakse isiklikud säästud, abiks on kodu- ja välismaiste abistajate panus. Autod, droonid, muud tehnilised vahendid maksavad omajagu. On õnn, et nende tegevus ei jäta paljusid ükskõikseks. Vabadus maksab ränka hinda, nõudes ohvreid. Anname selle kaitsjatele au.