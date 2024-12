100 NÄGU Martin Helme: ületas piiri või kujundas näo?

Seda näitab vaid aeg, kas Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid saavad olema EKRE jaoks konkurendid või tulevikus hoopis aitavad EKREt valitsusse. Küll aga tuleb möönda, et riskijulgust on Helmel kõvasti. Ta otsustas täie rauaga vastu võidelda, mitte oma parteikaaslastele vastu tulla.



Pole kellelegi üllatus, et Martin Helme retoorika on kõigele vastanduda. On aga iseküsimus, kas see tema valijale meeldib, kui ta on valmis seda ka omadega tegema.