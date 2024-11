Kuigi viimasel ajal on meedias palju juttu olnud erinevatest murdjakoerte juhtumitest, ei ole Kaljulaidi sõnul antud seaduseelnõu Lagedi juhtumist ajendatud, vaid on olnud töös pikemat aega. «Me oleme (eelnõu jaoks – toim) pöördunud kõigi omavalitsuste poole, et saada tagasisidet selle kohta, kui tõsine probleem on ja kuidas seda peaks lahendama. Oleme suhelnud haiglatega, kes tegelevad traumajuhtumitega ja küsinud neilt andmeid. Oleme suhelnud politseiga, ja meile on tulnud üle Eesti väga palju kirju sel teemal,» sõnas Kaljulaid. Tiit Marani sõnul näitas eelnõu olulisust omavalitsustelt, jahimeestelt ning veterinaar- ja loomaarstide ühendustelt saadud tagasiside.