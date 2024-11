«Peamine põhjus on see, et jõulumelu ja -meeleolu oodatakse Raekoja platsile varem. Kui varem algas jõuluturg detsembri alguses ja lõppes jaanuaris, siis aeg on näidanud, et jaanuari esimene nädal on Raekoja platsil väga vaikne, siis selle tõttu sai korraldajaga kokku lepitud, et sel talvel katsetatakse teist moodi,» selgitas Kesklinna valitsuse kommunikatsioonispetsialist Liina Ludvig.