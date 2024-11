Varusk jäi süüdi kohtuasjade lahendamisega venitamises, pöördumistele korduvas vastamata jätmises, lugupidamatus ja ebaviisakas suhtumises menetlusosalisse ning maakohtu esimehega koostööst keeldumises.

Erinevalt distsiplinaarkolleegiumist mõistis riigikohtu üldkogu Varuski õigeks aga osakonnajuhatajaga koostööst keeldumises süüdi.

Korduvate ja järjepidevate rikkumiste eest karistas distsiplinaarkolleegium kohtunikku palga vähendamisega. Hoolimata osalisest õigeks mõistmisest leidis üldkogu, et kohtunikule mõistetud karistus on põhjendatud ja jättis distsiplinaarkolleegiumi otsuse selles osas muutmata. Üldkogu sedastas, et karistuse määramisel võib arvestada kohtunikule varasemalt määratud distsiplinaarkaristusega, vastasel juhul ei pruugi olla tagatud distsiplinaarvastutuse enesepuhastuslik funktsioon kohtusüsteemi jaoks.

Lisaks selgitas riigikohtu üldkogu, et kohtuniku suhtes korraldatav distsiplinaarmenetlus erineb teistest menetlusliikidest ning kriminaalmenetluse reeglid sellele otse ei kohaldu. Kuigi distsiplinaarkolleegiumi menetlus on uuriv, on kolleegium seotud süüdistuses toodud süütegude kirjeldusega ning kohtunikku ei ole võimalik mõista süüdi teos, mida süüdistuses pole mainitud ja mille kohta ilmneb teave alles menetluse käigus.

Kohtunik rikkus kohtuasja mõistliku ajaga menetlemise nõuet tsiviilasjas, mis oli tema käes üle nelja aasta. Sellist venimist ei õigustanud ükski erandlik asjaolu. Lisaks rikkus kohtunik samas tsiviilasjas seaduses ette nähtud kohtuotsuse kuulutamise aega ning jättis menetlusosalised protsessi kulgemisest ajuti täielikku teadmatusse. Distsiplinaarkolleegiumi hinnangul annavad tuvastatud rikkumised tunnistust süsteemsetest vajakajäämistest kohtuniku töös.