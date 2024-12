100 NÄGU Nelli Differt: neljas koht on jama

Võib ju mõelda, et medalivõimalus on 75 protsenti – no peaaegu käes! Aga ei ole. Ka 25 on päris suur protsent. Poolfinaalis jäi Differt alla maailma esinumbrile.

«Raske on praegu olla. Väga raske,» alustas Differt Eesti ajakirjanike juurde jõudes. «Mul on nii kahju sellest, et ma ei kasutanud oma võimalust ära. Ma väga tahtsin medalit, aga kahjuks vaatan seda nüüd teiste kaelas. See on vehklemine, see on sport, elu läheb alati edasi. Aga neljas koht on jama, nagu Kaido Kaaberma on öelnud.»