100 NÄGU Marie Kaldvee ja Harri Lill: Milano taliolümpia lootused

Eesti parimad saavutused on läbi aegade tulnud segapaarismängus. Kevadel Östersundis peetud MMil võitsid Marie Kaldvee ja Harri Lill Eestile esimese tiitlivõistluste medali, hõbeda. See tähendab, et järgmise kevade MMilt on hea võimalus teenida olümpiakoht. Sel juhul ollakse Milano Cortina mängudel meie ühed suuremad medalilootused.