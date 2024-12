100 NÄGU Tadej Pogačar: sõit, millist pole nähtud 100 aastat

Viimati saadi sellise tembuga meeste konkurentsis hakkama 37 aastat tagasi. Arvestades, et aasta-aastalt on jalgrattaspordis ilma tegemas aina nooremad tegijad, siis polegi 26-aastase Pogačari vanus niivõrd üllatav nähtus. Siia kõrvale veel lugematu arv ühepäevasõitude ja nn klassikute võite.

Kas ta on liiga hea liiga vara? Seda on Pogačari kohta küsitud pea terve tema karjääri jooksul. Ilmselt jätkuvad üldsust jahmatavad esitused ka tulevikus. Kuid kas ta ületab uusi rekordeid juba uuel hooajal?

Järgmisel aastal on Pogačar võtnud plaani osaleda Tour de France’il ja La Vueltal. Ilmselgelt on eesmärk mõlemad tuurid ka võita. Ta on tõdenud, et kunagi tulevikus soovib ta ühel aastal osaleda kõigil kolmel suurtuuril. Girot, Touri ja Vueltat ühel aastal pole seni suutnud võita mitte keegi. Pogačar võib olla mees, kes saab sellega hakkama.