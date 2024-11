Zelenskõi kutsus üles tugevdama survet Venemaale

«Kohtusin täna Eesti kaitseministri Hanno Pevkuriga. Hiljuti kahjustas Venemaa droonilöök Kiievile Eesti suursaadiku Ukrainas residentsi hoonet. See on järjekordne tõestus, et me peame oluliselt tugevdama mitte ainult oma kaitset Venemaa terrori vastu, aga ka meie survet Venemaale piiramaks riigi sõjalist tootmist,» rääkis Zelenskõi.

Presidendi sõnul koosneb iga droon ja rakett, mida Venemaa kasutab, põhimõtteliselt sanktsioonilünkade kaudu tarnitud komponentidest.

«Ja Euroopa Liidu tulevases sanktsioonide paketis on ülioluline võtta sihikule eelkõige sanktsioonidest kõrvalehoidmise skeemid. Igaüks, kes jätkab sellist kaubavahetust Venemaaga, peab selgelt mõistma tagajärgi,» ütles Zelenskõi.

President toonitas juba päev varem, et kõik Venemaa kaitsetööstust toetavad ettevõtted ja eraisikud tuleb globaalselt isoleerida, et nõrgendada Venemaa suutlikkust ehtsast diplomaatiast kõrvale hiilida ja sõda veelgi õhutada.

«Kõik maailmas peavad rakendama sanktsioone, et õõnestada eelkõige Putini enesekindlust. See on täiesti realistlik,» hindas Zelenskõi.

«Tänan iga meie partnerit kogu maailmas, kõiki poliitilisi- ja kogukonnajuhte, kes on pühendunud tõelise diplomaatia õnnestumise tagamisele,» sõnas riigipea.

«Me mõistame väga selgelt, et ilma jõuta pole diplomaatial väljavaateid. Kuid ilma diplomaatiliste eesmärkide selge mõistmiseta ei tee relvad üksi oma tööd. Seetõttu peavad jõud ja diplomaatia töötama käsikäes. See on ainus viis rahu püsivaks kindlustamiseks, et vältida sedalaadi sõja kordumist ja see on täiesti võimalik,» ütles president.