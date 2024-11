Zelenskõi ja Borrell arutasid sõjalist abi ja relvapiiranguid

Borrell saabus laupäeval Kiievisse, et kinnitada Ukrainale Euroopa toetust pärast Donald Trumpi võitu USA presidendivalimisel.

Ettearvamatu Trumpi presidendiks saamine on teinud närviliseks nii Ukraina kui Euroopa, sest kardetakse, et ta võib lõpetada USA toetuse võitluseks Venemaa sissetungi vastu.

«Sõnum on selge: Euroopa jätkab Ukraina toetamist,» ütles detsembris ametist lahkuv Borrell teda saatvatele ajakirjanikele.

Zelenskõi sõnul on tegemist Borrelli viienda visiidiga Ukrainasse pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust. President rõhutas, et Euroopa diplomaat on oma visiitide jooksul järjepidevalt reisinud Ukraina erinevates piirkondades, mille seas pühapäeval Tšernihhivi oblastis.