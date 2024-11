OTSEPILT Põhiseaduskomisjon arutab põhiseaduse muutmist

Riigikogu menetlusse on viimastel nädalatel esitatud seoses mittekodanike valimisõigusega kaks põhiseaduse muutmise ettepanekut. Ühe neist esitasid opositsiooniparteid ja teise allkirjastajateks olid koalitsioonierakondade esindajad. Postimees on varem kirjutanud, et kaht eelnõud eristab suuresti see, et koalitsioonierakondade ettepanekusse on kirjutatud, et halli passiga elanikel on õigus kohalike omavalitsuste valimistel edasi valida.



Samuti on Postimees varem kirjutanud, et kõikide parlamendierakondade esindajad peale EKRE ja Keskerakonna on väljendanud soovi, et koalitsiooni eelnõu võiks siiski esimesest lugemisest edasi pääseda, sest seejärel tuleb pidada kolme kuu pikkune arutelu, mille käigus saab muudatusi arutada. Ainus erakond, kes on täielikult eelnõu vastu on Keskerakond, sest ka EKRE esimees Martin Helme ütles möödunud nädalal Postimehele, et kui halli passiga elanike valimisõigus eelnõust välja võetakse, hääletaksid nemad poolt.