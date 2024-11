VIDEO JA -FOTOD Riigikogu saali jõuab vaid üks põhiseaduse muutmise eelnõu

Riigikogu menetlusse on viimastel nädalatel esitatud seoses mittekodanike valimisõigusega kaks põhiseaduse muutmise ettepanekut. Ühe neist esitasid opositsiooniparteid ja teise allkirjastajateks olid koalitsioonierakondade esindajad. Postimees on varem kirjutanud, et kaht eelnõud eristab suuresti see, et koalitsioonierakondade ettepanekusse on kirjutatud, et halli passiga elanikel on õigus kohalike omavalitsuste valimistel edasi valida.



Komisjoni istungil arutati kahe eelnõu erinevate õiguslike ja sisuliste nurkade üle ja peaasjalikult kujunes välja vastasseis opositsiooni- ja koalitsioonisaadikute vahel seoses kodakondsuseta isikute valimisõigusega. Isamaa esindaja Helir-Valdor Seeder ütles istungil, et nende erakonna nägemuses võiks kodakondsuseta isikud jätta põhiseaduses mainimata. Ta avaldas ka usku, et peale esimest lugemist saavad koalitsioon ja opositsioon omavahel eelnõus olevaid erinevaid aspekte arutada ning tunnistas, et suur ühisosa on olemas.



Isamaa soov oli, et komisjon laseks esimesele lugemisele mõlemad põhiseaduse muutmise eelnõud. Hääletustel aga otsustati Isamaa-eelnõud mitte edasi menetleda. Reformierakonna saadik Eerik-Niiles Kross selgitas, et küsimus on ajaraamis, sest praegu on lootus veel muudatus enne järgmisi valimisi ära teha. «Kui meil oleks kevadel saalis kaks eelnõud, siis ei oleks kindlasti lootust. Praegu on veel lootust,» ütles ta.



Samuti on Postimees varem kirjutanud, et kõikide parlamendierakondade esindajad peale EKRE ja Keskerakonna on väljendanud soovi, et koalitsiooni eelnõu võiks siiski esimesest lugemisest edasi pääseda, sest seejärel tuleb pidada kolme kuu pikkune arutelu, mille käigus saab muudatusi arutada. Ainus erakond, kes on täielikult eelnõu vastu on Keskerakond, sest ka EKRE esimees Martin Helme ütles möödunud nädalal Postimehele, et kui halli passiga elanike valimisõigus eelnõust välja võetakse, hääletaksid nemad poolt.