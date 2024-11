FOTOD Päästjad tõid põlevast majast välja viis inimest

Kell 8.49 teavitati häirekeskust, et Idakaare tänaval põleb kahekordne maja, edastas BNSile Põhja päästekeskuse pressiesindaja. Teatajaks oli naaber, kes nägi, et esimese korruse akendest on juba leegid väljas. Kui Nõmme ja Lilleküla päästjad koos redelautoga kohale jõudsid, nägid nad leeke levimas mööda maja fassaadi ülespoole.