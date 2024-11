Hobujaama busside seisuplatsi asemele rajatakse park

Planeeritav 1,89 hektari suurune maa-ala asub Sadama asumis Hobujaama ja Ahtri tänava nurgal, mis praegu on kasutuses peamiselt parkla ja linnaliinibusside seisuplatsina.

Praegu kasutatakse tulevase pargi ala busside seisuplatsina. Foto: Maa-amet

Sooviga tihendada Tallinna kesklinna ja väärindada kinnistuid uute kasutustega on detailplaneeringu eesmärk maa-ala ümber kruntida ja määrata ehitusõigus kuni 11-korruseliste äri- või eluhoonete ehitamiseks, kavandada uus linnapark ja seada üldised maakasutustingimused. Kuna piirkonnas on puudus rohealadest, siis on oluline kavandada alale võimalikult palju uut haljastust, milleks on planeeritava ala keskele ette nähtud uus park. Uut planeeringut on võimalik planeeritavale alale jäävate kinnistute omanikel ellu viia iseseisvalt ja vajadusel etappide kaupa.

Linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Madle Lippus märkis, et Hobujaama, Ahtri ja Jõe tänavate ümbrus on lähiajaloos näinud palju häid ja olulisi linnaehituslikke muutusi. «Näiteks taasiseseivunud Eesti esimene ambitsioonikas katse luua terviklik ja arhitektuurselt kõrgetasemeline linnaruum Rotermanni kvartali näol, kuid suur osa sellest muutusest on keskendunud hoonetele ja tänavaruumile. Nüüd on Tallinna linnas parkide tulemise aeg ning saab rõõmustada, et planeeringulahenduses ette nähtud pargiala suurus on mitu korda suurem, kui on Rotermanni kvartali kiviväljak,» ütles Lippus.

Varasema, ligi 15 aastat tagasi alale kehtestatud detailplaneeringu elluviimises ei jõudnud Tallinna linn ja OÜ PalmGrupp kokkuleppele. Selle aja jooksul on muutunud piirkonna linnaehituslikud vajadused ja eesmärgid - Hobujaama tänavale on ehitatud sadamasse viiv trammitee ning vajadus rohkemate haljasalade järele on kasvanud. Planeering näeb ette ka pargialale parima maastikuarhitektuurse lahenduse leidmiseks maastikuarhitektuuri võistluse korraldamise, ülejäänud kruntidel asuvate hoonete parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks on arhitektuuri konkursi korraldamine soovituslik.