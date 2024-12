100 NÄGU Kamala Harris: me ei lähe tagasi – läheme ikka küll!

Demokraatide pooldajad lootsid 5. novembri eel, et pärast president Joe Bideni loobumist veidi üle saja päeva ametliku kandidaadina hääli püüdnud Harris suudab siiski kohati vältimatuna paistnud ekspresident Donald Trumpi naasmise Valgesse Majja ära hoida. Viidates konkurendi aastatetagusele ametiajale, kujunes vabaduste säilitamisele ja elurõõmsale isiksusele üles ehitatud kampaania üheks lööklauseks «Me ei lähe tagasi!», ning vahepeal tundus, et see töötabki.