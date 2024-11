«See on üks näide sellest, kuidas teatud mõttes legalism pressib üle terve mõistuse ja kus püütakse juriidiliselt kõiki olukordi sajaprotsendiliselt välistada ning tulemuseks on jamps. Ja selle jampsi me lahendame ära, nii et kaheteistkümnest ülekäigumärgist jääb alles kaks, üks algusesse ja üks lõppu. Nii et kui keegi soovib veel koos selle jampsiga pilti teha, siis tuleb kiirustada,» ütles Ossinovski linnavalitsuse pressikonverentsil

«Linnaplaneerimise amet, keskkonna- ja kommunaalamet ning transpordiamet kooskõlastasid ekspertide tasandil kogu selle projekti. Tuleb tunnistada, et esteetilist ilu ei jälgitud sealjuures piisavalt. Samas oleme saanud juba kirju palvetega, et jätke see märgimets alles, et see on huvitav turismiatraktsioon. Seda me ikkagi ei tee ja praegu ootame, et keskkonna- ja kommunaalamet võtaks need märgid maha nii, et ehitusobjekti garantii säiliks,» rääkis abilinnapea Kristjan Järvan.

«Kui me rajame rattateid, eriti nii olulisse kohta, kus on hästi suur ühissõidukipeatus, peaksime kindlasti tagama esmajoones selle, et jalakäijad saaksid ohutult liikuda, ja et see lahendus sobiks ka teistesse kohtadesse linnaruumis. Selle tõttu olid ekspertide sisemised heitlused üsna tulised,» lisas ta.

Järvani sõnul ei läinud ülekäiguradade tähistamine maksma sugugi nii palju, nagu ajakirjanduses väideti. «Ühe märgi ligikaudne maksumus on sada eurot ja need märgid taaskasutatakse,» kinnitas Järvan.