100 NÄGU Sabrina Carpenter: mesimagus Z-põlvkonna superstaar

Carpenteri karjääri edendas ilmselgelt seegi, et iga järgmine lugu, mille ta pärast «Espressot» välja lasi, tegi samasuguseid numbreid, läks viraalseks ja pani inimesed suhkruvatti, südameid ja vikerkaari oksendama. Ning ilmselgelt ei teinud tema tähelennule grammigi kahju see, et ta on lihtsalt nii absurdselt kelmikas, vahetu ja siivutu, mis muudab ta atraktiivseks rohkem kui ühel viisil.

Ja kuigi tundub, et Sabrina Carpenter ilmus eikuskilt, et kohe muusikaedetabelid vallutada, on ta meelelahutusäris olnud põhimõtteliselt hällist saati, sest oma esimese plaadilepingu sõlmis ta 12-aastaselt. Ometigi on just 2024. aasta ja Carpenteri kuues stuudioalbum «Short n’ Sweet» tõestanud, et mitte Carpenter ei ela meie maailmas, vaid meie elame Carpenteri maailmas, ning see maailm on uskumatult sädelev, suhkrune ja muretult lõbus.