VIDEO Võimalus või takistus? Eksperdid arutavad kultuuririkkuse üle

«Millised õppetunnid aitavad leevendada polariseerumist ja pingeid ühiskonnas? Kuidas hoida ühtekuuluvust kultuuriliselt üha mitmekesisemaks muutuvas ühiskonnas? Kuidas on võimalik püsida ühises info- ja väärtusruumis, kui on aina lihtsam elada oma digimullis? Need on vaid mõned küsimused, mille üle tänavusel konverentsil arutleme,» ütles Moskovtsev.