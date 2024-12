100 NÄGU Joost Klein: pani Eurovisiooni põlved värisema

Nimelt näitas Hollandi noormees, et Euroopa Ringhäälingute Liit, mis Eurovisiooni juba 68 korda korraldanud on, ei hooli sugugi kõigi artistide heaolust.

Õnneks aga oli meil tänavu Joost ja tema Euroopat ühendama pidanud lugu «Europapa», mis raputasid lauluvõistlust suisa sedavõrd, et üksvahe räägiti sellest, et Eurovisiooniga on nüüd lõpp. Ning see hirm on kaasa toonud juba üsna mitu muutust.