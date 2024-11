Haabersti piirile kerkib uus elamurajoon

Linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Madle Lippus selgitas, et linna piirile rajatavate elamuarenduste puhul on oluline hinnata, kuidas need on kaetud olemasolevate teenustega. «Tallinna strateegiline eesmärk on tugevdada selle keskusala, mistõttu peab olema linna piirile lisanduvate eluasemete puhul tagatud töökohad ning eluks oluliste teenuste hulk, samuti nende elukeskkondade terviklikkus ning hea ühendus ühistranspordiga,» ütles Lippus.