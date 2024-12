100 NÄGU Joe Biden: presidendi saatuslik möödalask

Tema ametiaja jooksul tuli juurde rohkem töökohti kui eelneval neljal aastal, Bideni ametist lahkudes on tervisekindlustusega ameeriklasi rohkem kui kunagi varem, palgad tõusid kiiremini kui inflatsioon, roheinvesteeringud on enneolematul tasemel ning vägivaldse kuritegevuse näitajad on olnud püsivalt languses.