Elmar Vaher kohtusaalis: ma ei kahtle, et teeksin seda kõike uuesti

Teisipäevase kohtuistungi toimumine oli esialgu suure kahtluse all, sest sõltus sellest, kas kaitsepolitseiamet (kapo) jõuab vähem kui ööpäevaga vastata kohtu poolt esmaspäeval saadetud kirjale või mitte. Kirjas küsiti, kas kapo peadirektori Arnold Sinisalu ja kelmuses süüdistatava keskkriminaalpolitsei eksjuhi Aivar Alavere 2017. aasta vestlus Eerik Heldna kapost lahkumise teemal kuulub riigisaladuse alla või mitte.

Seni on seda vestlust kohtus puudutatud pigem umbmääraselt – et Heldna lahkus kapost, kuna teda olevat Sinisalu toonaste sõnade kohaselt alus kahtlustada raskes kuriteos (pool aastat hiljem Sinisalu taganes oma sõnadest ja tõdes, et tegu oli kellegi poolt orkestreeritud laimukampaaniaga).