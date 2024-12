100 NÄGU George Kurtz: küberturvaguru, kes paiskas maailma digikaosesse

George Kurtz, miljardär ja CrowdStrike’i kaasasutaja, on 2024. aastal kuum nimi. Tema juhitud küberturvafirma tarkvarauuendus tekitas suvel ülemaailmse kaose, mõjutades miljoneid Windowsi seadmeid ja häirides lennuliiklust, haiglaid, finants- ja valitsusasutusi ning muid kriitilisi teenuseid. Kurtz vabandas juhtunu pärast ja ilmus Kongressi ette vastuseid andma.

Lisaks sellele, et Kurtz on tehnoloogiamaailma tipptegija, on ta saavutanud klassivõite ka Le Mansi ja Spa kestvussõitudel.