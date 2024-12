100 NÄGU Reemo Voltri: korraldas õpetajate streigi

Haridustöötajate ametiühingu juhi rolli täites on Voltri üle kümne aasta pidanud läbirääkimisi ministrite ja poliitikutega, suhelnud paljude riigiametnike, teiste haridusasutuste juhtide ja õpetajatega, tänu millele on ta saanud väga hea ülevaate hariduselus toimuvast. Korporatsiooni Fraternitas Tartuensis liikme ja nooruses skaudijuhina töötanuna on ta välja arendanud head sotsiaalsed oskused ja diskussioonide pidamise võime.

Streikide korraldamine ja juhtimine on erakordne pingutus, suurt vastutust nõudev töö, millega käib kaasas pidev stress. See ei ole igaühele jõukohane. See, mida õpetajad saavutasid aasta alguses toimunud streikidega, ei rahulda kõiki, veel vähem ollakse rahul haridustöötajate palgapositsiooniga järgmise aasta eelarves. Kuid teades ja usaldades Voltrit kui usaldusväärset ja järjekindlat läbirääkijat, võivad õpetajad olla siiski rahul ja vähemalt mõõdukalt optimistlikud. Sest võib olla kindel, et Voltri tegi läbirääkimistel kõik, mis võimalik.