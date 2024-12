100 NÄGU Elo-Lee Maran: lapsel on õigus puhtale keskkonnale

Marani kaebus on Eesti õigussüsteemis esmakordne ja ainulaadne, sest toetub laste õiguste konventsioonile, mis ütleb, et lastel on õigus puhtale keskkonnale. Maran ja Fridays for Future vaidlustasid uue õlitehase kompleksloa, mille keskkonnaamet oli andnud.