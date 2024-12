100 NÄGU Jan Palmér: kui poliitikud ei saa aru, mis on lennufirma

Riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart on öelnud riigikogu erikomisjoni istungil, et raha põles lennufirmas ereda leegiga. Palmér lahkus ettevõttest juba mullu ja on tagasi lükanud kõiki süüdistused. Küll aga on ta öelnud, et ministrite seatud lennufirma nõukogu liikmed ei saanud aru, kuidas ettevõte töötab.