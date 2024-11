Riigikogu komisjon otsustas toetada ainult üht põhiseaduse muutmise eelnõu

Riigikogu menetlusse on viimastel nädalatel seoses mittekodanike valimisõigusega esitatud kaks põhiseaduse muutmise ettepanekut. Ühe neist esitasid opositsiooniparteid ja teise allkirjastajateks olid koalitsioonierakondade esindajad. Postimees on varem kirjutanud, et kaht eelnõu eristab suuresti see, et koalitsioonierakondade ettepaneku järgi oleks halli passiga elanikel õigus kohalike omavalitsuste valimistel edasi valida.