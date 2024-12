100 NÄGU Urmas Reinsalu: Isamaa elluärataja

Muidugi pole 30-protsendiline toetusreiting pelgalt Reinsalu teene. Ja ei saa välistada – sest kes see ikka arvamusküsitluste vastajate sisse täpselt näeb –, et Reinsalu ning ta lähemate võitluskaaslaste roll on seejuures koguni väiksem kui tema poliitilistel vastastel. Valitsusparteide lakkamatud jutud uutest maksudest ja maksutõusudest on andnud suure panuse, et opositsioon pole oma poolehoiu kasvatamiseks pidanud tegema pahatihti midagi muud, kui (laenates selle võrdluse väidetavast hiina vanasõnast) lihtsalt kannatlikult jõekaldal ootama, millal vaenlase laip sealt mööda ujub.