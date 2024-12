100 NÄGU Kersti Kaljulaid: tõukas mehed eest

Kersti Kaljulaid on jooksnud, uisutanud, rattaga sõitnud. Kuuldavasti tegelenud kooliajal ka judoga. Nii polnud ka ime, kui ta otsustas pürgida Eesti Olümpiakomitee (EOK) presidendiks, mis seni on olnud vanemapoolsete meeste auamet.

Kaljulaidi suhtuti hoiakuga, et mingit muutust on EOK juhtimisse vaja – andkem talle siis võimalus. Selle ta EOK täiskogul saigi. Nüüd on tal neli aastat aega tõestada, et poolehoidjate lootused olid õigustatud.