Kohtla-Järve slaavi põhikoolis on lahvatanud tüli kooli direktori ja sinna eesti keelt õpetama läinud pedagoogide vahel. Õpetajad kurdavad, et koolis valitseb nõukogulik juhtimiskultuur ning direktor kiusab neid. Direktor väitis, et kuuleb probleemist «Täistunnilt» esimest korda.