Haamriga vehkinud agressiivsed alaealised hirmutasid Lasnamäel kohalikke elanikke

Avalikus kohas on keelatud potentsiaalselt ohtlike esemete, näiteks haamri või noa kasutamine, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse sihtotstarbeliselt, näiteks ehitus- või majapidamistöödel. «Kui näete niisugust käitumist, on oluline sellest kohe teatada, helistades numbrile 112, ja täpsustada, mis ese täpselt on korrarikkuja käes, samuti kirjeldada tema tegevust, eriti kui see on agressiivne või kahjustab kellegi vara,» ütles Ida-Tallinna politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Jekaterina Lutsenko.