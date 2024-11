Maardu saab pihustusväravatega ringikujulise keskväljaku

Eile kuulutati konkursi võitjaks Győrgy Jakabfi ja arhitektuuribüroo FUTU ideekavand «Pulss».

«See töö on suur samm Maardu linnaruumi tänapäevasemaks muutmisel. Keskväljaku lahendus on strateegiliselt läbi mõeldud ja selgelt kirjeldatud. Töö tugevus ongi selge, meeldejääv ja toimiva lahendusega keskväljak,» kommenteeris žürii esimees, Maardu linnapea Aurika Sin-Kerra.

Ta lisas, et eriti oluline on see, et projekti saab realiseerida etappide kaupa. Esimesena plaanitakse välja ehitada keskväljak vabaajakeskuse ees. Seejärel soovitakse siduda uus keskväljak peatänavaga ehk Keemikute tänavaga ning kolmandasse etappi jääb Kellamäe pargi lahendus.

Võidutöös on Vaba Aja Keskuse ette kavandatud ringikujuline multifunktsionaalne keskväljak, mis on kohandatav erinevateks sündmusteks – kontserdid, laadad või festivalid. Ringikujulisel alal on ära kasutatud maastiku loomulikku kallet, mis loob astmelise ala koos istumis- ja kogunemispaikadega. Pikad pingid on paigutatud läänesuunale, et saaks nautida päikeseloojangut.

Mängulisust lisab vesi – disaini on integreeritud pihustusväravad ja purskkaevud ning kogutakse vihmavett. Väljaku perimeeter on ümbritsetud kõrge taimestiku, istumis-, mängu- ja treeningaladega ning ette on nähtud ka kokkutõmmatav varikatuste süsteem, mis võimaldab iga ilmaga kasutamist. Väljakul leidub viiteid Maardu linnale ja keemiatööstusele, näiteks monument-skulptuur Mendelejevi tabeliga.

Võistlusel jagatud preemiad

Arhitektuurivõistlusele laekus seitse ideekavandit. Võistluse auhinnafond oli 25 000 eurot.

I preemia (9000 eurot). Ideekavand «PULSS», autor Győrgy Jakabfi arhitektuuribüroost FUTU.

II preemia (7000 eurot). Ideekavand «REBASESABA», autorid Tristan Krevald, Ra Martin Puhkan, Siim Tanel Tõnisson, Kertu Johanna Jõeste, Laura Venelaine ja Jeanne Van Der Hoeven arhitektuuribüroost stuudio TÄNA.

III preemia (5000 eurot). Ideekavand «KEEMIK», autorid Triin Vallner ja Ko Ai arhitektuuribüroost Majaja.

Kaks ergutuspreemiat (2000 eurot) said ideekavand «FESTIVAL», autor Villem Tomiste arhitektuuribüroost Stuudio Tallinn ning ideekavand «MAARDU KIVI», autorid Mari Rass, Alvin Järving ja Ott Alver arhitektuuribüroost Arhitekt Must.

Žüriisse kuulusid Maardu linnapea Aurika Sin-Kerra, Maardu linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonna juhataja asetäitja Tõnu Kirves, Maardu linnavalitsuse planeerimis- ja majandusosakonna planeeringute peaspetsialist Annabel Mett, Eesti Arhitektide Liidu esindajatena arhitektid Kalle Vellevoog, Raul Järg ja Grete Veskiväli-Dubov ning Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindajana maastikuarhitekt Maarja Gustavson.