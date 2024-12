100 NÄGU Jensen Huang: tehisaru riistvaraturu kuningas

USAs ja Euroopas on Huang tuntud peamiselt spetsialistide seas, kuid sünnimaal Taiwanis on ta tõeline kangelane.

«Ta on Taiwani uhkus,» ütles kohaliku ajakirja toimetaja Ollie Lin The Wall Street Journalile. «Nähes teda rambivalguses ja siiski seotud Taiwaniga, toob ta meile lähemale.»

«Kas olete kindel?» küsis tunglevast rahvamassist ümbritsetud Huang alguses ning seejärel uuesti: «Kas see on ikka hea idee?», enne kui autogrammisoovi täitis.

Huang eristub teiste hiigelettevõtete (Nvidiast sai sel sügisel turuväärtuselt suurim ettevõte maailmas) juhtidest sellega, et tal on õlavarrele tätoveeritud Nvidia logo, ning on kuulus ka nahktagide poolest, ilma milleta teda avalikkuse ees peaaegu mitte kunagi näha ei ole.