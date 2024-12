100 NÄGU Elon Musk: Donald Trumpi uus staar

«Jaa. Meil on uus täht. Täht on sündinud: Elon,» hõiskas Trump maailma jõukaimat inimest ülistades, nimetades teda supergeeniuseks ning lubades, et Tesla suuromanik ja tegevjuht saab USA poliitika kujundamiseks suure võimu ja hulga maksumaksjate raha.

Musk oli Trumpi tähelepanu ilmselt ka ära teeninud, sest annetas taasvalitud presidendi kampaaniasse 119 miljonit dollarit, mobiliseeris kampaaniaga nn kaalukeeleosariikide inimesi valima minema ning reklaamis lõputult Trumpi sotsiaalmeediaplatvormi X (endine Twitter) kaudu.

2020. aastal oli Musk toetanud Joe Bidenit ning 2016. aasta valimistel Hillary Clintonit.

Erinevalt oma uuest patroonist pole Elon Musk kaugeltki stabiilne geenius, ehkki suur geenius ta kindlasti on.

Lisaks Teslale ja X-ile on Muskil nii palju ettevõtteid ja projekte, et tavainimesel on raskusi nende kõigi loetlemisega.

Musk on väga vastuoluline isiksus. Kus ta oma käed külge lööb, seal mingi segadus või skandaal tekib. Ka on ta tuntud oma suurte ja väga optimistlike tähtaegadega lubaduste poolest. Tähtaegadest ta reeglina kinni ei pea, aga ükskord tema lubadused tavaliselt siiski täidetakse.

Värskeim suur lubadus käis uue põlvkonna elektriautode kohta, mida ta kavatses esitleda selle aasta sügisel. Kui Reuters kirjutas aprillis, et Tesla on projektist loobunud, kuulutas Musk, et Reuters valetab. Pool aastat hiljem tuli tal tunnistada, et sellest on esialgu siiski loobutud. 23. oktoobril ütles ta analüütikutele ja ajakirjanikele peetud konverentsikõnes, et ilma täisautonoomiata pole uuel sõidukil mõtet.

Aasta esimesel poolel pidas Musk investoritega lahingut oma kompensatsioonipaketi üle, mille väärtus, 46 miljardit dollarit, on kujutlematu. USA suurettevõtete juhtide motivatsioonipaketid on võrreldes Euroopa omadega hiiglaslikud, aga seni on need siiski ulatunud aastate kogusummas kuni miljardi dollari kanti.

Igatahes tegi Trumpi võit Elon Muski mõne valimistejärgse päevaga kümnete miljardite dollarite võrra rikkamaks ning Tesla tõusis enam kui triljonidollarilise väärtusega üheksandaks ettevõtteks.