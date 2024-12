100 NÄGU Karl Christoph Rebane: tõmbas vaimse tervise alasti

Karl Christoph Rebane saatis Hõbenõela gaalal oma mudelid lavale vaikuses, saatjaks autori enese poeetilis-sarkastilised, samas ehmatavalt siirad selgitused. Lisaks loomingulise kirkuse ja kosmilise andega rullus laval lahti valu, läbipõlemine, toimetulek ja elule allajäämine, kõrgete ootuste koorem, mille all me praegu enamik ägame. Aga tavaks pole seda lihtsalt öelda. Tavaks on head nägu teha, naeratus kõrvuni vedada ja valetada: «Mul on kõik korras». Noor moegeenius Karl Christoph Rebane on nagu tänapäeva vali ja aus südametunnistus. Küllap see tõigi talle võidu.