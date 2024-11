Keskkonnaamet taotleb kohtult hundijahi peatamise lõpetamist

Leelo Kukk lisas, et keskkonnaamet toetab ettepanekut küttida käesoleval jahihooajal kokku 117 hunti. «Eestis läheb hundil väga hästi ning nende arvukus on järk-järgult tõusnud, mis näitab, et looduskaitses ja jahinduses on tehtud õigeid otsuseid. Paraku kaasnevad huntide arvukuse tõusuga ka kahjud ning seetõttu on kaitse- ja ohjamiskavas seatud nii alam- kui ülempiir, et tagada hundi soodne seisund, samas hoides kahjustused kontrolli all. Küttimise keeluga kaasnevad riskid, millel on hundi populatsioonile hoopis negatiivsemad tagajärjed. Euroopast on mitmeid näiteid, kus seesugusel juhul toimub loomade mürgitamine ning salaküttimine, ei usu, et keegi tahaks meie huntidele selliseid tagajärgi,» selgitas Kukk.