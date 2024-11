«Eks mind natukene ikka lohutab, et nüüd on see puu ilmarahvale vaatamiseks ja kõik on õige, aga ometigi tunnen, et minu perest on mingisugune osa ära võetud,» tunnistab kuuse oma suvila kõrvalt linna saatnud 82-aastane Aino.

Tänavu esitati Tallinna Raekoja platsi jõulukuuse konkursile 13 erinevat puud, mille seast osutus võitjaks just Aino Kandima kuusk, millega on ta koos kasvanud pea pool sajandit. «Ostsin Sakus asuva suvila 1977. aastal ja mäletan, kuidas see kuusk juba toona seal kasvas, ent oli siis veel umbes pooleteise meetri kõrgune,» ütleb ta.

Päev enne kuuse mahasaagimist, tunnistab Aino, et on päris närvis. «Ma ei kujuta homset päeva ettegi, olen ikka küllalt pabinas,» lausub ta. Aino meenutab, et suvilat ostes kasvas puu sissesõidutee ääres, nüüd aga laiutab võraga juba üle naaberkrundi piiri. «Puu on nii suureks kasvanud, et on juba majastki mööda pannud,» kirjeldab Aino.